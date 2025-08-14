QS: "Hojlund-Milan: primi segnali da Manchester"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Hojlund-Milan: primi segnali da Manchester". Rasmus Hojlund, primo obiettivo dei rossoneri per l'attacco, si sta convincendo sempre di più a lasciare lo United dove non c'è più spazio per lui dopo l'arrivo di Sesko dal Lipsia per 85 milioni di euro. E negli ultimi giorni il danese ha aperto alla possibilità di tornare in Italia e vestire la maglia del Milan.

Oltre a convincere definitivamente Hojlund, il Milan dovrà anche trovare un accordo con il Manchester United sulle cifre dell'affare: sulla formula del trasferimento (prestito oneroso con diritto di riscatto) i due club hanno già un'intesa, mentre va ancora trovata la quadra sulla cifra del prestito e su quella del riscatto. Al momento, tra domanda e offerta, sembra esserci una distanza di circa 10 milioni di euro.

