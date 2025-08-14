Il CorSport in prima pagina: "Hojlund, il Milan avanza"

"Hojlund, il Milan avanza": titola così questa mattina il Corriere dello Sport in prima pagina in merito alla trattativa in corso tra Milan e Manchester United per Rasmus Hojlund. L'attaccante danese, che puntava a restare ai Red Devils, sta ora mandando segnali positivi ai rossoneri che hanno fiducia di raggiungere presto ad un accordo.

Intanto oggi a Milano sbarca Zachary Athekame, terzino destro dello Young Boys che arriverà a titolo definitivo per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore svizzero, che a Milanello ritroverà il connazionale Jashari con cui ha giocato in Under 21, svolgerà oggi le visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto a Casa Milan.

