Milan, se Allegri deciderà di puntare sulla difesa a tre servirà un altro centrale

Con Koni De Winter, il Milan ha sostituito Malick Thiaw, passato al Newcastle per 40 milioni di euro. Ma il mercato dei rossoneri in difesa potrebbe non essere chiuso, soprattutto se Max Allegri dovesse comunicare ai suoi dirigenti la volontà di giocare definitivamente con la difesa a tre. Ad oggi in rosa ci sono solo quattro centrali (Gabbia, Tomori, Pavlovic e appunto De Winter), troppo pochi per una stagione intera con la difesa a tre, quindi servirebbe un altro innesto in quella zona di campo.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che se dovesse prevalere questa ipotesi, ci sono tre possibilità per i rossoneri: fare un altro investimento, ma a cifre "smart e sostenibili", oppure sfruttare qualche occasione negli ultimi giorni di mercato e prendere un esubero in prestito, o infine andare su un nome di esperienza come per esempio Djimsiti dell'Atalanta.

