Milan, doppio colpo in difesa. Tuttosport: "Ecco De Winter. E oggi c’è Athekame"

vedi letture

Il Milan ha chiuso nelle ultime ore un doppio colpo in difesa: uno è già ufficiale, cioè Koni De Winter, e uno lo diventerà nella giornata di oggi, ossia Zachary Athekame. "Ecco De Winter. E oggi c’è Athekame" è il titolo di stamattina di Tuttosport che spiega che il belga è arrivato a titolo definitivo dal Genoa per 20 milioni di euro, bonus compresi, mentre il terzino svizzero è atteso oggi a Milano per visite mediche e firma sul contratto. Il quotidiano torinese aggiunge poi che non è escluso che possa arrivare un altro rinforzo in difesa se Max Allegri dovesse decidere di puntare definitivamente sulla difesa a tre.

In merito al suo arrivo al Milan, De Winter ha raccontato a Milan TV: "Quali sono le mie prime emozioni? Tante emozioni, non so come descriverle. Non sembra reale, è veramente un sogno. Che aspettative ho? Fare bene e fare esperienza. Non è per tutti indossare la maglia del Milan quindi voglio godermi ogni momento e ogni cosa. Il Milan è una gna grande società, un grande club che non ha bisogno di parole. Ricordo che quando ero giovane guardavo Ronaldinho, Pato, Maldini. C’erano anche tanti olandesi… Sono passati qua tanti tanti giocatori. Crescendo guardavo sempre il Milan”.

