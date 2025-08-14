Milan-Hojlund, c'è distanza con lo United sulla valutazione del danese: 10 milioni

In attesa del sì definitivo del giocatore, il Milan sta portando avanti la trattativa anche con il Manchester United per Rasmus Hojluns. E' vero che c'è già un'intesa sulla formula del prestito con diritto di riscatto, ma i due club devono ancora trovare la quadra sulle cifre dell'affare: il Diavolo, per ora, non vorrebbe andare oltre i 40 milioni di euro totali, mentre gli inglesi puntano a 6 milioni per il prestito più oltre 40 milioni per il riscatto.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che c'è quindi ancora una distanza piuttosto importante tra le due società, circa 10 milioni. Hojlund, da parte sua, ha già fatto sapere che preferirebbe un prestito con obbligo di riscatto magari condizionato a certe condizioni. C'è quindi da trattare ancora un bel po', i tempi non saranno brevi come sperava il Milan.

