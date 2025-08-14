Juventus, il futuro di Vlahovic resta un rebus: l'idea di andare al Milan si è complicata con le manovre rossonere su Hojlund

Ieri la Juventus ha giocato la classica amichevole in famiglia contro la Next Gen e durante il match non sono mancati i fischi da parte dei tifosi bianconeri presenti allo stadio per Dusan Vlahovic che ha comunque risposto con un gol segnato (2-0 per la prima squadra il risultato finale). "Mi spiace per i fischi, Dusan è un ragazzo che è stato professionale fin dal primo giorno" ha dichiarato il tecnico Igor Tudor dopo la partita.

Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il futuro del centravanti serbo resta un rebus perché l’idea di andare al Milan si è complicata con le manovre rossonere su Hojlund e l’aver rifiutato, oltre al rinnovo del contratto in scadenza l’anno prossimo, tutte le offerte arrivate finora lo ha messo ai margini.

