Milan, ecco le alternative a Hojlund: dal preferito Jackson a Krstovic e Boniface. Vlahovic per ora non sembra una pista percorribile

vedi letture

Il Milan ha messo nel mirino Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. Le trattative con il giocatore e con il club inglese vanno avanti, ma servirà parlare parecchio per arrivare ad un accordo con entrambe le parti. Al momento certezze di chiudere l'affare non ci possono essere e per questo il Milan non può abbandonare del tutto le altre piste.

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'alternativa preferita in via Aldo Rossi è Nico Jackson, ma il Chelsea dovrebbe prima aprire alla cessione in prestito. Attenzione poi anche al nome di Nikola Krstovic, che piace anche ad altri club di Serie A e che costa tra i 25-30 milioni di euro. Più indietro Victor Boniface del Bayer Leverkusen, mentre al momento la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus non sembra essere percorribile.

