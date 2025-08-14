Milan, ecco le alternative a Hojlund: dal preferito Jackson a Krstovic e Boniface. Vlahovic per ora non sembra una pista percorribile
Il Milan ha messo nel mirino Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United. Le trattative con il giocatore e con il club inglese vanno avanti, ma servirà parlare parecchio per arrivare ad un accordo con entrambe le parti. Al momento certezze di chiudere l'affare non ci possono essere e per questo il Milan non può abbandonare del tutto le altre piste.
Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, l'alternativa preferita in via Aldo Rossi è Nico Jackson, ma il Chelsea dovrebbe prima aprire alla cessione in prestito. Attenzione poi anche al nome di Nikola Krstovic, che piace anche ad altri club di Serie A e che costa tra i 25-30 milioni di euro. Più indietro Victor Boniface del Bayer Leverkusen, mentre al momento la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus non sembra essere percorribile.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan