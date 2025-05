Allegri al Milan, Conte al Napoli: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il campionato è terminato solamente da cinque giorni eppure sembra già una vita fa. La giornata di ieri è stata cruciale e importantissima per due delle panchine più chiacchierate della Serie A: da una parte quella del Milan, bollente e rimasta vacante, dall'altra quella del Napoli campione d'Italia, con le incertezze sul futuro di Conte. I rossoneri hanno salutato ufficialmente Conceiçao e hanno riaccolto Massimiliano Allegri che ieri ha firmato e che presto sarà reso nuovo allenatore in via ufficiale; i partenopei hanno confermato Antonio Conte. Questi i temi trattati dalle prime pagine dei principali quotidiani sportivi questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport si concentra proprio su questo binomio: "Due sì. Allegri ritorna al Milan, Conte rimane al Napoli". Sul nuovo tecnico rossonero si legge nel sottotitolo: "A Max contratto di due anni che in caso di Scudetto possono diventare quattro". Anche il Corriere dello Sport fa lo stesso e anzi aggiunge anche un terzo nome che ieri ha reso noto il suo futuro: "Tutto fatto. Conte resta a Napoli, Allegri torna al Milan, Italiano-Bologna 2027". Nel sottotitolo: "Max a Milanello dopo undici anni: contratto biennale più due di opzione".

Quindi c'è Tuttosport che titola in taglio alto: "Allegri: Milan, ti rialzo io. Max firma un biennale: torna in rossonero dopo 11 anni. Si riparte da Leao". Nel sottotitolo viene riportato: "Nello staff anche Magnanelli, in arrivo dalla Juve. Il patto con Ibra. Il City vuole Reijnders già al Mondiale per Club: il Milan chiede 75 milioni".