Guardiola vuole Reijnders al Mondiale, la Gazzetta: "L'offerta va alzata"

vedi letture

Arrivati in rapida successione il direttore sportivo e il nuovo allenatore, ora in Casa Milan si comincia a fare sul serio e a impostare la rosa per l'anno prossimo. La priorità va data ai rinnovi di contratto, alle situazioni in bilico tra prestiti e rientri dai prestiti ma anche a Tijjani Reijnders. Un'eventuale partenza del centrocampista olandese quest'estate è lo spauracchio di tutti i tifosi rossoneri ed è anche una trattativa concreta che sta per entrare nel vivo con il Manchester City che vorrebbe sfruttare la finestra di mercato straordinaria per avere il calciatore durante il Mondiale per Club.

La Gazzetta dello Sport questa mattina aggiorna la situazione e titola così: "Pressing su Reijnders. Il City lo vuole subito, ma l'offerta va alzata". Nel sottotitolo si legge: "Ieri nuovi contatti tra le due parti: per i rossoneri la proposta inglese non è ancora sufficiente". La soglia minima che ha fissato il club rossonero, secondo la rosea, è 70 milioni di euro. Nella trattativa, il club di via Aldo Rossi potrà far valere un contratto lungo, fino al 2030 che l'olandese ha firmato pochi mesi fa. A differenze dei Citizens, il Milan non ha alcuna fretta in questo frangente.