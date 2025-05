Milan, Allegri si è preso qualche ora di riflessione ma il Diavolo è fiducioso: oggi la fumata bianca?

Il nuovo ds rossonero Igli Tare ha incontrato in gran segreto Massimiliano Allegri che ora è il grande favorito per prendere il posto di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. Il club rossonero ha messo sul piatto un triennale da 5 milioni di euro più bonus, una proposta che gli ha permesso di sorpassare il Napoli nella corsa al tecnico livornese a cui gli azzurri hanno proposto 6 milioni più 2 di bonus per due anni.

Lo riferisce il Corriere della Sera in edicola stamattina che aggiunge che Allegri si è preso qualche ora di riflessione, ma il Milan è fiducioso e chissà che la fumata bianca non possa arrivare già nella giornata di oggi. Max conosce bene Milano, ha già casa tutti gli affetti sarebbero a poco distanza, mentre dal punto di vista sportivo fare meglio dell’ottavo posto di quest’anno non è certo un’impresa.