Milan, sorpasso al Napoli e Allegri più vicino: decisivo un blitz di Tare

Massimiliano Allegri è il tecnico più ambito e conteso della Serie A: lo vuole il Napoli in casa di addio di Antonio Conte, ci pensa l'Inter se Simone Inzaghi dovesse decidere di salutare dopo la finale di Champions League, ma al momento il più vicino all'allenatore livornese è il Milan che nelle ultime ore ha sorpassato la concorrenza, in particolare quella degli azzurri campioni d'Italia. E un ruolo fondamentale in questa trattativa lo sta avendo il nuovo direttore sportivo milanista Igli Tare.

IL BLITZ DI TARE - Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il dirigente albanese, arrivato da pochi giorni a Casa Milan, ha capito subito che per il rilancio della formazione rossonera serve un allenatore vincente e di esperienza e così, con un tempismo e un decisionismo che in via Aldo Rossi non si vedeva da un pezzo, ha incontrato in gran segreto Allegri. Tre ore di colloquio tra i due, durante le quali Tare ha presentato l'offerta del Diavolo: contratto triennale da 5 milioni di euro più bonus (il Napoli ha invece messo sul piatto un biennale da 6 milioni più due di bonus).

OGGI SI CHIUDE? - Il tecnico livornese si è preso qualche ora di riflessione, ma Casa Milan si respira fiducia, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Max conosce già bene Milano e l'ambiente rossonero, avrebbe tutti gli affetti a poca distanza e, dal punto di vista sportivo, fare meglio dell'ottavo posto di quest'anno non serve di certo un'impresa. Senza le coppe europee, Allegri avrà la possibilità di lavorare per settimane intere e questo è certamente un vantaggio per un allenatore che deve ridare un'identità alla squadra.