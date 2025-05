La Gazzetta e la prima missione di Allegri: "Ritrovare bomber Gimenez"

vedi letture

"Ritrovare bomber Gimenez": è questa, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, la prima missione di Massimiliano Allegri che nelle prossime ore dovrebbe tornare sulla panchina del Milan. I primi sei mesi del messicano in rossonero non sono stati semplici, ma il club di via Aldo Rossi vuole puntare ancora su di lui visto l'importante investimento fatto a gennaio per strapparlo al Feyenoord. Allegri dovrà lavorare prima di tutto sulla testa di Gimenez che ha sicuramente perso un po' di fiducia da quando è sbarcato in rossonero.

Nei giorni scorsi, Santiago Gimenez ha pubblicato un post su Instagram dopo la fine della stagione: "Vivendo un sogno che avevo fin da bambino... Questa storia è appena iniziata, ci vediamo presto, con più forza e più fame. Forza Milan!!". Il centravanti messicano, che è stato il grande colpo del mercato invernale del Diavolo, ha collezionato 19 presenze con la maglia rossonera e ha segnato sei gol, di cui cinque in Serie A e uno in Champions League.