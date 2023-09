Le pagelle di Tuttosport: "Sportiello, parata super"

Le pagelle di Tuttosport all'indomani di Milan-Verona, incoronano Marco Sportiello (7) come uomo partita: "Non fa rimpiangere Maignan: fenomenale la parata Folorunsho al 20’ che, di fatto, permette al Milan di mantenere l’1-0.". Promossi anche Thiaw, Tomori, Musah e Leao (6.5).

Per il match-winner portoghese questo il giudizio: "Ciao ciao Newcastle: pronti via, al primo tentativo sblocca la gara, onorando così anche la fascia da capitano.". Non benissimo Christian Pulisic (5.5): "Caparbio nel rubar palla per l’1-0, poi va a sprazzi, perdendo troppi palloni".