Le probabili formazioni di Italia-Bulgaria: Immobile guida il tridente dei campioni d'Europa

I campioni d'Europa tornano in campo. A poco più di due mesi dalla vittoria di Wembley contro l'Inghilterra, la nazionale di Roberto Mancini sfiderà la Bulgaria per le qualificazioni al prossimo mondiale di Qatar 2022. Ad accogliere gli azzurri sarà l’Artemio Franchi di Firenze, l’avversario la nazionale di Petrov. L'Italia è salda in vetta al girone C con nove punti frutto di tre vittorie con sei reti realizzate e nessuna incassata. Più arretrata è invece la Bulgaria che ha conquistato un solo punto frutto del pareggio per 0-0 contro l’Irlanda del Nord. La sfida di andata si è disputata lo scorso 28 marzo con gli azzurri che si sono imposti per 2-0 grazie ai gol di Belotti su calcio di rigore e di Locatelli.

COME ARRIVA L’ITALIA - Nel 4-3-3 di Roberto Mancini resta il dubbio legato a Giorgio Chiellini. Il capitano è stato convocato ma la sua presenza è in forse. Al suo posto al fianco di Bonucci potrebbe giocare Acerbi mentre Florenzi ed Emerson Palmieri dovrebbero completare il pacchetto arretrato a protezione della porta difesa da Donnarumma. A centrocampo ci sarà Jorginho con Barella e Verratti mezzali mentre in attacco spazio al tridente formato da Chiesa, Immobile e Insigne.

COME ARRIVA LA BULGARIA - Petrov dovrebbe schierare la sua nazionale con il 4-4-2. In porta dovrebbe giocare Naumov con Antov e Hristov al centro della difesa e Turitsov e Bozhikov che agiranno sugli esterni. A centrocampo ci sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano come Chochev con Malinov al suo fianco mentre sulle fasce spazio a Ilian Iliev a destra e Yankov a sinistra. In attacco invece ci sarà la coppia formata da Despodov e Dimitar Iliev.