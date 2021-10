Leader e cuore rossonero, Ibra compie 40 anni: tanti auguri, king Zlatan!

Buon compleanno a Ibrahimovic, l'uomo della rinascita rossonera. I meriti di Pioli sono evidenti, ma il Milan non sarebbe mai tornato a certi livelli senza l'apporto del campione svedese, che oggi spegne 40 candeline. Avrebbe voluto festeggiare in campo, lottando a Bergamo con i suoi compagni, ma un problema al tendine d'Achille gli sta creando più d'un grattacapo in questo inizio di stagione. Tornerà, perché una highlander non può essere fermato da un semplice fastidio. In attesa di rivederlo in azione, tanti auguri, king Zlatan!