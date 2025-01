Leao a caccia di gol contro il Cagliari: i sardi vittima preferita del portoghese, i suoi numeri

Il Milan si prepara a ospitare il Cagliari nella 20ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. La squadra di Mister Sérgio Conceição è pronta a dare il massimo. Con il campionato sempre nel vivo, i rossoneri vogliono e devono migliorare la loro posizione in classifica dopo il pareggio interno alla fine dello scorso anno e in generale un andamento sottotono. Ci avviciniamo così al calcio d'inizio:

I numeri pre partita

Il Cagliari è uno dei bersagli preferiti in Serie A di Rafael Leão (cinque gol realizzati, come al Lecce): il portoghese - cahe all'andata ha messo a referto l'unica marcatura multipla nel torneo in corso - ha segnato in entrambi gli incontri casalinghi di campionato contro i sardi.