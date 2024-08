Leao a caccia di gol: nel 2021 aveva già segnato al Tardini contro il Parma

Dopo il pareggio casalingo contro il Torino, il Milan di mister Fonseca si prepara per la gara di questa sera al Tardini contro il Parma di Fabio Pecchia. Sarà la sfida numero 28 che si giocherà in Emilia-Romagna nella massima serie. Il bilancio sorride ai rossoneri che hanno vinto in 12 occasioni, contro gli 8 successi del Parma e i 7 pareggi. Trentaquattro i goal segnati dal Milan, contro i 31 dei ducali.

L'assurdo rosso a Ibra e le reti di Rebic, Kessiè e Leao

L’ultimo incontro fra le due squadre risale al 10 aprile 2021 e i rossoneri vinsero 3 a 1 grazie ai goal di Rebic, Kessie e Leao con il momentaneo 2 a 1 firmato da Gagliolo. Fu anche la partita del rosso diretto a Ibrahimovic per una frase male interpretata dall’arbitro Maresca.