Leao a TL: "Conceiçao ha portato quel che mancava: non si mettevano in campo tutte le energie"

Al termine della gara che il Milan ha vinto in casa del Como in rimonta per 2-1, l'autore del gol vittoria Rafael Leao ha parlato in zona mista ai microfoni di TeleLombardia. Le sue parole.

L'importanza di questa vittoria?

"E’ stata una partita di squadra, tutti insieme abbiamo lottato fino alla fine e anche nel momento difficile non abbiamo mai mollato. Anche quelli che sono entrati hanno portato energia e così diventa più facile vincere partite difficili

Questa energia si può portare per il resto della stagione?

"Stavamo in un momento difficile ed è arrivato un nuovo allenatore che ci ha portato quello che mancava prima. Forse prima non si andava fino alla fine a mettere in campo tutte le energie e a cercare il gol al massimo. Siamo molto contenti di quello che il mister sta portando: tutti cercano di dare il massimo e vincere queste partite ci dà molta forza"