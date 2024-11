Leao al bivio: il portoghese deve ritrovarsi e lanciare nuovi segnali al Milan

Rafael Leao si sta giocando il suo presente ma anche il suo futuro al Milan. L’attaccante portoghese è andato in panchina in tre delle nove giornate disputate dal Diavolo. Un segnale non da poco quello lanciato da Fonseca, che di fatto ha messo il numero dieci milanista di fronte ad un bivio. Leao – si legge anche su La Gazzetta dello Sport – ha accettato la panchina anche contro il Napoli subentrando bene nella ripresa. Ed è proprio di una reazione che ha bisogno il classe ’99, che chiaramente spera di tornare titolare già nella prossima vista che il Milan affronterà in casa del Monza.

La panchina infatti non può essere la normalità per uno come Leao, che dovrà riprendersi in mano il Milan e tornare nella miglior condizione possibile. I prossimi mesi quindi saranno decisivi per il portoghese, che rimane sempre al centro del progetto rossonero. Lo dicono i 7 milioni percepiti dallo stesso attaccante e quella clausola da 175 milioni di euro che di fatto tutela il Milan da assalti di altri club. Primo fra tutti il Barcellona, che non ha mai disdegnato Leao. Il Diavolo però non pensa ad un futuro senza Leao, che devo trovare continuità per dimostrare ancora tutto il proprio potenziale.