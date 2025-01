Leao e Calabria verso il ritorno dal primo minuto contro il Cagliari

La sbornia post trionfo in Supercoppa Italiana a Riyad è già da mettere da parte: il Milan domani torna in campo in Serie A e lo fa contro una squadra come il Cagliari che nella gara di andata in Sardegna era stata capace di mettere sotto i rossoneri, segnando tre gol. A San Siro si scende in campo alle 20.45 e inizia veramente l'avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Diavolo, chiamato a riportare nelle prime quattro i rossoneri cercando di sfruttare l'onda emotiva della vittoria in Arabia Saudita.

Secondo quanto viene riportato oggi dal Corriere dello Sport ci saranno due ritorni dal primo minuto. Uno è ovviamente quello di Rafael Leao che dopo aver spaccato la partita contro l'Inter pur non essendo al 100%, ha recuperato la condizione migliore in questa settimana corta di allenamento. L'altro rientro tra i titolari sarà quello di Davide Calabria che sfrutterà l'assenza forzata per squalifica di Emerson Royal. A centrocampo Yunus Musah viene dato in vantaggio su Ismael Bennacer.