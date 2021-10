Leao e gli step della crescita: "Ora sono più continuo grazie a compagni e mister"

"Sei consapevole di poter diventare con il Milan uno dei top assoluti nel tuo ruolo?" È questa una delle domande poste in conferenza stampa a Rafael Leao, attaccante del Milan, alla vigilia della trasferta di Champions League contro il Porto: "Cerco sempre di crescere, sono qua al Milan che è un grande club con grandi persone. Mi aiutano tutti i giorni a crescere come giocatore. In cosa sono cresciuto di più? Mi è mancata continuità, ora sono più continuo grazie ai miei compagni e al mio allenatore".