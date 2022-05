Leao è l'uomo in più per il Milan: 88 tiri in campionato. Solo in 5 calciano più di lui

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dal sito della Lega Serie A, Rafael Leao è il giocatore del Milan che più calcia verso la porta avversaria in questo campionato. L’esterno portoghese è a quote 88 tiri per ora in Serie A. Sono solo 5 i giocatori che tirano più di lui. Essi sono: Dusan Valhovic, Ciro Immobile, Domenico Berardi, Lautaro Martinez e Paulo Dybala. Ecco la classifica dei primi 20 giocatori che più hanno calciato in questo campionato dopo 35 partite giocate:

Dusan Vlahovic 117

Ciro Immobile 114

Domenico Berardi 96

Lautaro Martinez 96

Paulo Dybala 94

Rafael Leao 88

Tammy Abraham 88

Andrea Pinamonti 87

Lorenzo Insigne 85

Marko Arnautovic 85

Victor Osimhen 84

Edin Dzeko 83

Joao Pedro 82

Lorenzo Pellegrini 76

Gerard Deulofeu 74

Gianluca Scamacca 71

Nicolò Zaniolo 69

Giacomo Raspadori 69

Antonio Candreva 68

Sergej Milinkovic-Savic 67