Leao è out contro il Torino: Fullkrug dal 1'? E in panchina c'è un ritorno

Leao è out contro il Torino: Fullkrug dal 1'? E in panchina c'è un ritornoMilanNews.it
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Oggi alle 16:24News
di Federico Calabrese

Dopo la pesante sconfitta esterna sul campo della Lazio, il Milan tornerà in campo questo pomeriggio alle 18 per sfidare il Torino a San Siro. L'edizione odierna di Tuttosport ricorda quella che sarà la grande assenza per il Diavolo di Max Allegri.

Non ci sarà Leao dopo una settimana di polemiche e il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore destro che lo costringerà al forfait. Füllkrug è favorito su Nkunku per affiancare l'americano, in panchina si rivedrà dopo cinque mesi Santiago Gimenez.