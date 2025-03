Leao esulta dopo Lecce: "Dopo la tempesta, arriva la calma. Credici!"

Ancora una volta Rafael Leao, sabato sera nella gara vinta dal Milan in rimonta sul Lecce, è stato decisivo. Entrato in campo all'intervallo, il portoghese insieme a Christian Pulisic ha cambiato le sorti della partita rossonera, trascinando il Diavolo alla vittoria. Per il numero 10 un assist decisivo e un altro che non conta ai fini statistici solamente per l'autogol di Gallo.

Sul suo profilo Instagram, al termine della partita, Leao ha esultato così: "Dopo la tempesta arriva la calma, credici!!"