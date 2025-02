Leao esulta sui social dopo la vittoria di Empoli: "Non ho fretta, prenderò la strada panoramica"

Decisivo nella vittoria per 2-0 in casa dell'Empoli, anche Rafael Leao che è inizialmente partito dalla panchina - anche per delle condizioni fisiche non perfette dovute a un problema alla caviglia - ma poi è entrato all'intervallo insieme a Santi Gimenez e Chris Pulisic, cambiando il volto dell'attacco del Milan e della partita stessa.

Sul proprio canale Instagram Leao ha festeggiato con un post, scrivendo: "Senza limiti". Nella seconda foto anche una scritta motivazionale: "Non ho fretta, prenderò la strada panoramica".