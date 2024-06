Leao fuori al 45' e nuovamente ammonito per simulazione: salta la prossima partita per squalifica

È durata 45 minuti la partita di Rafa Leao contro la Turchia. Il portoghese è stato sostituito all'intervallo dal tecnico Roberto Martinez col risultato di 2-0 per i lusitani, in un primo tempo in cui il milanista aveva in qualche modo contribuito ad avviare l'azione del gol del vantaggio. Come contro la Repubblica Ceca, anche oggi pomeriggio l'esterno offensivo ha rimediato un cartellino giallo e ancora una volta per simulazione. Per questa ragione Leao salterà il prossimo impegno della seleçao, contro la Georgia in programma il 26 giugno alle ore 21.

I numeri di Leao in Turchia - Portogallo (dati sofascore):

Palloni toccati: 26

Passaggi riusciti: 80%

Cross: 2 (0 a buon fine)

Tiri in porta: 0

Tiri fuori: 1

Dribbling tentati: 4

Dribbling riusciti: 0

Duelli aerei: 2

Duelli aerei vinti: 2

Possesso perso: 10

Falli: 1

Falli subiti: 2