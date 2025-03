Leao giocatore "allegriano"? Galeone: "Max e Rafa non avrebbero problemi di comunicazione"

vedi letture

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato di Massimiliano Allegri, nome caldo per la panchina del Milan, oltre che suo ex allenatore tra Perugia, Napoli e Pescara.

Leao sarebbe un “allegriano”?

"Rafa è un giocatore con qualità stratosferiche. Peccato che non abbia continuità e che non sia facile da gestire. Ma credo che allo stesso tempo sappia farsi voler bene, e con Max tutti i giocatori più “difficili” hanno sempre avuto un grande rapporto. Da Rabiot a Pogba con cui giocava anche a basket: erano i suoi pupilli. Max e Rafa non avrebbero problemi di comunicazione. Quando è tornato alla Juve Allegri ha conservato l’identità di un tempo. Al Milan farebbe lo stesso, senza dover ribaltare niente".

Nemmeno nel gioco?

"Lì ognuno ha il suo stile. Di certo Allegri porterebbe serenità nelle valutazioni. V ero che ogni tanto perde le staffe, ma nelle scelte poi è sempre bravissimo. Sa capire al volo le categorie dei giocatori e farli rendere per quelle che sono le loro migliori qualità".

Anche per lei è un Milan già competitivo?

"Vediamo Maignan se torna il grande portiere di un tempo. I difensori non mi dispiacciono, soprattutto Pavlovic: ha forza e voglia, se gli insegni a giocare può fare la differenza. Ha ragione Max: è una squadra che si sistema in fretta".

E con Ibra?

"Ci sono stati vecchi screzi, cose che nel calcio si risolvono in un attimo".