Leao in dubbio verso il Napoli: ecco i prossimi piani del portoghese
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In casa Milan bisognerà valutare le condizioni fisiche di Rafa Leao in vista del big match di Pasquetta contro il Napoli. Come ricorda il Corriere dello Sport, ora il portoghese è in Portogallo.La prossima settimana Leao tornerà in Italia, a Milanello, per proseguire le sedute personalizzate.
Se tutto andrà per il verso giusto, potrà rientrare in gruppo. La sua presenza a Napoli è ancora in forse. L'unica certezza è che con lui si utilizzerà la massima cautela. Assieme a Pulisic, al Maradona, pronti nell'eventualità uno tra Gimenez e Fullkrug.
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