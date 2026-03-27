Leao in dubbio verso il Napoli: ecco i prossimi piani del portoghese

Leao in dubbio verso il Napoli: ecco i prossimi piani del portoghese MilanNews.it
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Oggi alle 10:30News
di Federico Calabrese

In casa Milan bisognerà valutare le condizioni fisiche di Rafa Leao in vista del big match di Pasquetta contro il Napoli. Come ricorda il Corriere dello Sport, ora il portoghese è in Portogallo.La prossima settimana Leao tornerà in Italia, a Milanello, per proseguire le sedute personalizzate.

Se tutto andrà per il verso giusto, potrà rientrare in gruppo. La sua presenza a Napoli è ancora in forse. L'unica certezza è che con lui si utilizzerà la massima cautela. Assieme a Pulisic, al Maradona, pronti nell'eventualità uno tra Gimenez e Fullkrug.