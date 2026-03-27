Gimenez e un cammino altalenante: i suoi numeri al Milan

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Oggi alle 11:10News
di Federico Calabrese

In questi ultimi due mesi di stagione, Santiago Gimenez vuole riprendersi il Milan. Come ricorda il Corriere dello Sport, in rossonero era arrivato con tantissimo entusiasmo e tantissime aspettative, ma, dopo un inizio incoraggiante, le sue prestazioni sono state molto scadenti.

Il suo apporto alla causa molto limitato; in questo campionato, che per lui durato da agosto ad ottobre, il numero 7 non ha messo a segno alcun gol. Per il messicano, nella sua intera esperienza in rossonera, 7 gol in 31 presenze totali.