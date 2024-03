Leao in visita al corriere della sera: le immagini e l’intervista

Rafael Leao è stato ospite della redazione del Corriere della Sera. L'attaccante e numero 10 del Milan si è raccontato in un'intervista ai colleghi Carlos Passerini e Venanzio Postiglione a margine della pubblicazione del suo primo libro Smile, in cui il portoghese racconta la sua infanzia, i suoi inizi nel calcio, le sue passioni e anche la sua esplosione proprio nel club rossonero. Una chiacchierata in cui si è concentrato sul suo futuro e sugli obiettivi stagionali con il Milan ma anche parlato del suo rapporto con Ibrahimovic, Cardinale e Furlani. In più ha anche dimostrato sensibilità sul tema del razzismo e dei social network. CLICCANDO QUI puoi leggere le dichiarazioni più importanti di Leao.

Intanto, il profilo Instagram del Corriere della Sera questa mattina ha condiviso un video che racconta la giornata di Leao in redazione. "Il campione del Milan Rafael Leão ha fatto visita nei giorni scorsi alla sede del Corriere della Sera. Fresco di pubblicazione del suo primo libro, “Smile. La mia vita tra calcio, musica e moda”, ne ha autografato diverse copie in Sala Albertini, dove ha anche avuto modo di incontrare i giornalisti della testata, a partire dal direttore Luciano Fontana", scrive la pagina social del quotidiano generalista. Guarda il video.