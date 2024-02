Leao: "Io e Pioli ci vogliamo bene. Il gol? Prima viene la squadra, poi il resto arriva..."

Rafael Leao, anche oggi titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Frosinone-Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Il momento: “La mia squadra mi sostiene, anche l’allenatore. Quando vado in campo cerco sempre di aiutarli anche quando non faccio gol. Lo so che responsabilità ho ma non ho pressioni, sono tranquillo. Penso di fare sempre il meglio ogni partita, prima la squadra e poi le individualità”.

I tifosi chiedono il gol a Rafa: “Non devo forzare, il gol arriva. Prima cerco di giocare con la squadra, il gol se arriva, arriva. Penso sempre prima di ogni partita che possa arrivare. Devo giocare per la squadra e se gioco per la squadra allora arriva”.

Su Pioli: “Il rapporto è stato un po’ strano all’inizio, adesso lui ha capito come aiutarmi e io ho capito come aiutare lui. Ci vogliamo bene, siamo molto vicini. Mi vuole portare al top”.