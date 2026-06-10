Leao: "Jorge Jesus il miglior allenatore che ho avuto dopo Pioli"

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Leao non dimentica Stefano Pioli che lo ha fatto evolvere negli anni condivisi al Milan: insieme a Jorge Jesus il tecnico più influente per Rafa

Nella giornata di oggi sono uscite nuove dichiarazioni di Rafael Leao. Il calciatore portoghese ha nuovamente ribadito le sue intenzioni di cambiare aria e lasciare il Milan questa estate, all'emittente pubblica portoghese RTP che è venuto a trovarlo fino a Milano nello stadio di San Siro dove è stata registrata la chiacchierata. Tra i temi dell'intervista non solo il futuro ma anche il passato e in particolare gli allenatori che hanno segnato Leao nel corso della sua carriera.

LEAO, JORGE JESUS IL PIÙ IMPORTANTE DOPO PIOLI

Rafael Leao ha parlato di alcuni suoi allenatori del suo passato, i due che lo hanno influenzato di più all'interno del suo percorso: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Jorge Jesus per più tempo: è stato un allenatore che ha scommesso su di me. Credo che sia stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto, dopo Stefano Pioli"