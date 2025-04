Leao: "Oggi è finita. Mercoledì c'è il derby di Coppa, dobbiamo metterci in testa che è una competizione da vincere"

Rafa Leao, attaccante del Milan, si è così espresso a DAZN nel post Milan-Atalanta.

La faccia ce l'hai messa spesso... Perché questa squadra fa così fatica?

"Difficile dare una spiegazione. Non vengo qui a dire sempre le stesse cose... Quello che posso da dire è che da quando è arrivato Conceicao siamo riusciti spesso a rimontare le partite in cui eravamo sotto. Il mister ci ha portato questa cosa qua. A volte giochiamo bene e non vinciamo, altre volte giochiamo male e vinciamo. Non ho una spiegazione. Ora siamo fuori dall'Europa e possiamo preparare bene le partite. Contro l'Udinese è andata molto bene, oggi è stata una partita strana: potevamo fare noi il primo gol, soprattutto dopo che eravamo entrati con più grinta e voglia nella ripresa, ma con un contropiede, in cui loro sono molto forti, sono riusciti a fare gol. Oggi è finita, c'è una partita molto importante mercoledì e dobbiamo metterci tutto lì, per vincere, andare in finale e portare una gioia a tutti i tifosi, anche per te (riferito ad Ambrosini, ndr) che sei milanista. Ma anche per noi: questa stagione è difficilissima. Cercheremo di dare qualcosa a tutti voi".

Quanta responsabilità avete?

"È un derby, non c'è tanto da dire: dobbiamo entrare con la voglia giusta di vincere. E poi metterci in testa che è una competizione da vincere".