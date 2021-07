Leao, passione rap: il portoghese comparso in un video di Capo Plaza

Tra i giocatori più giovani del gruppo rossonero figura senza dubbio Rafael Leao. L'attaccante portoghese del Milan, oltre al calcio, nutre la grande passione per la musica come dimostra l'EP che ha fatto uscire qualche mese fa. Negli ultimi mesi il 17 rossonero ha stretto un'amicizia con il rapper Capo Plaza che ha deciso di coinvolgerlo in un video. Leao, infatti, è apparso come comparsa nel video clip 'I soldi parlano', uno dei singoli dell'ultimo disco del rapper di Salerno.