Leao posta una foto con Lukaku. Romelu ricondivide e scrive: "Siamo insieme fratello"

Bellissimo gesto di Romelu Lukaku nei confronti di Rafael Leao dopo la sconfitta del Milan per 2-0 contro il Napoli a San Siro. Il portoghese non sta vivendo un periodo facile con Fonseca in panchina e spesso è stato anche escluso dall'undici titolare. Nel big match di ieri per esempio, il tecnico gli ha preferito Okafor e, quando lo ha inserito al posto dello svizzero, l'esterno non è comunque riuscito a dare il contributo sperato.

Il fantasista del Milan ha postato una foto sulle storie di Instagram, nella quale si vede lui e il belga che si salutano al termine del match. L'ex Roma e Inter ha condiviso l'immagine e l'ha commentata scrivendo: "Irmao Tmj", espressione che in lingua originale significa "Siamo insieme fratello". L'intento è quello di mostrare la sua totale vicinanza in un momento non brillantissimo per Leao, che resta comunque il calciatore probabilmente più di chiunque altro in grado di cambiare le sorti del Diavolo.

Nell'anticipo di ieri della 10^ giornata di Serie A, gli uomini di Conte si sono imposti con un netto 2-0 firmato proprio da Big Rom e da Khvicha Kvaratskhelia. Non impeccabile la linea difensiva rossonera in occasione della prima rete, male invece Maignan nella seconda.