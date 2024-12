Leao prende in prestito le parole di Ibra: "Se non ti criticano non sei al top"

Rafael Leao torna a utilizzare i social per esprimere le sue emozioni. Lo fa oggi, all'indomani del 6-1 contro il Sassuolo, gara in cui è stato grande protagonista nei primi 45 minuti in cui è stato capace anche di segnare un gol. Oramai da un mese a questa parte, praticamente dalla notte di Madrid, il portoghese sembra essersi ritrovato e sta risultando decisivo come ci si aspetta da un calciatore con le sue evidenti qualità e con le sue grandi potenzialità.

Oggi nelle sue storie di Instagram, Leao ha citato Zlatan Ibrahimovic in un'intervista del febbraio 2023 concessa a Sport Mediaset: "È normale, perché se non ti criticano non sei al top. A me criticano da 25 anni perché sono il numero 1, sono abituato. È come mettere benzina sul fuoco e quando scherzi con il fuoco ti bruci. Mi sento ancora Dio? Certo, non cambia niente".