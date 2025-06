Leao sempre più al centro del progetto rossonero, il Bayern Monaco vira su Nico Williams

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di una proposta del Bayern Monaco per Rafael Leao, numero 10 del Milan. I bavaresi hanno salutato Leroy Sane, che ha firmato col Galatasaray, e hanno messo sul mercato Kingsley Coman: è evidente la necessità di rinnovare il parco degli attaccanti esterni a disposizione di Vincent Kompany.

Il Milan dal canto suo ha sempre ribadito che Leao è centrale nel nuovo corso di Max Allegri e che partirebbe solo di fronte ad un'offerta esagerata, sui 100 milioni di euro. Ed ecco perché nonostante le voci continue il Bayern non ha approfondito il discorso, scegliendo invece di esplorare altre opzioni come quella di Nico Williams dell'Athletic Club, con l'esterno spagnolo che potrebbe liberarsi per una cifra sui 50-60 milioni di euro. Sempre tanti, ma comunque meno rispetto a quelli chiesti dal Milan per Leao. Che è sempre più al centro del progetto rossonero.