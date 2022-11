Leao sottotono a Torino, Pioli: "Sta bene. Domani sarà al top della condizione"

Stefano Pioli è intervenuto su Rafael Leao in un paio di occasioni nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League contro il Salisburgo, decisiva per il passaggio del turno. Queste le dichiarazioni sul portoghese che arriva da una prestazione incolore a Torino: "Non ho dovuto dirgli niente. Leao sta bene come stanno bene anche gli altri. E' un grandissimo giocatore. Domani sarà al top della condizione e come tutti darà il massimo per raggiungere il nostro obiettivo"