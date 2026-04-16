Lecce, buone notizie per Camarda: da martedì sarà di nuovo a disposizione

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Lo scorso 28 gennaio, Francesco Camarda era stato sottoposto a Milano ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. Dopo quasi tre mesi, l'attaccante, che è in prestito al Lecce dal Milan, è pronto a tornare la prossima settimana a disposizione del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. Lo comunica il club pugliese sul suo sito:

"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco".