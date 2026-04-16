Lecce, buone notizie per Camarda: da martedì sarà di nuovo a disposizione
Lo scorso 28 gennaio, Francesco Camarda era stato sottoposto a Milano ad intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo. Dopo quasi tre mesi, l'attaccante, che è in prestito al Lecce dal Milan, è pronto a tornare la prossima settimana a disposizione del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco. Lo comunica il club pugliese sul suo sito:
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco".
ℹ️ Francesco Camarda, dopo aver terminato a Milano la fase di riabilitazione a seguito dell’infortunio alla spalla destra, dalla giornata di martedì 21 Aprile sarà a completa disposizione del tecnico Eusebio Di Francesco pic.twitter.com/TcAnTHbbt8— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) April 16, 2026
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan