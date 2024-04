Lecce, che crescita Dorgu! Juve e Milan sulle sue tracce

Prestazioni in costante crescita per Patrick Dorgu. L'esterno danese classe 2004 del Lecce sta trovando sempre più spazio con l'arrivo di Luca Gotti in panchina. Sono infatti quattro le presenze da titolare consecutive per il giovane calciatore giallorosso che in stagione ha collezionato 29 gettoni fra campionato e Coppa Italia. Non solo, oltre al gol realizzato nel match contro la Fiorentina, ieri ha trovato il suo secondo centro stagionale nel delicatissimo match di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

C'è la Juventus

Un gioiello importante per i salentini che lo hanno acquistato in estate per una cifra di 200mila euro e che adesso potrebbe essere rivenduto sul mercato per cifre importanti. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la Juventus starebbe seguendo il giocatore per portarlo a Torino la prossima stagione con l'obiettivo di ringiovanire l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

La valutazione del giocatore

L'operazione non è facile per due motivi innanzitutto. Il primo è legato alla valutazione del Lecce. Il presidente Sticchi Damiani infatti valuta il calciatore circa 20 milioni di euro. La seconda è invece la concorrenza che c'è nel campionato italiano. Anche il Milan infatti avrebbe posato gli occhi sul calciatore autore di prestazioni importanti prima con D'Aversa e ora con Gotti.