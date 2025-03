Lecce, Giampaolo: "Milan in crisi? Preparo la partita senza fare valutazioni sugli aspetti psicologici e le dinamiche interne dell’avversario"

vedi letture

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, si è così espresso in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan.

Si aspetta un Milan imprevedibile?

“Preparo la partita facendo riflessioni sull’avversario del momento, senza però fare valutazioni sugli aspetti psicologici e le dinamiche interne dell’avversario. Quando non vivi una realtà puoi fare solo delle supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Il Milan contro la Lazio ha rimesso in piedi la partita e poteva fare gol anche in inferiorità numerica, è una squadra che ha dimostrato di poter vincere con tutti e di poter anche avere qualche inciampo, ma rimane una squadra di grande valore assoluto dal punto di vista tecnico”.