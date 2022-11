Lecce, le pagelle di Colombo: un gol e un assist per il giovane rossonero

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo è l'eroe del Lecce nella serata di Marassi. "Alla terza da titolare di fila - sottolinea La Gazzetta dello Sport - arriva il terzo gol in trasferta dopo Napoli e Udine. E poi l'assist splendido per Banda". Voto 7,5 per la Rosea, così come per TMW: "Baroni lo sprona per tutto il primo tempo, invitandolo a far salire la squadra. Ci riesce nella seconda parte e trova anche il gol dell'1-0 allo scadere. Nella ripresa torna a fare fatica ma lotta come un leone". Si accoda anche Tuttosport: "Un gol e un assist: è l'uomo che spacca la partita".

I VOTI DI COLOMBO

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 7,5