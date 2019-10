Lecce, Mancosu: "Con la sosta il Milan ha avuto tempo per assimilare le idee di Pioli"

Marco Mancosu, calciatore del Lecce, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Milan, parlando della sosta e del beneficio per entrambi i club: "Hanno avuto più tempo per assimilare le idee del nuovo allenatore, - Riporta il sito ufficiale dei pugliesi - anche noi abbiamo lavorato tanto, è stato un lavoro intenso quasi da ritiro. Credo che la sosta abbia fatto bene ad entrambe le squadre".