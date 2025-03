Lecce-Milan, è Theo il capitano dei rossoneri. Gabbia il vice

Per Lecce-Milan di questo pomeriggio Sergio Conceiçao ha designato Theo Hernandez, di solito il vice, come capitano dei rossoneri vista l'assenza di Mike Maignan per squalifica. A fare il vice c'è Matteo Gabbia, che torna al centro della difesa di fianco a Thiaw.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Musah, Bondo, Reijnders; Jimenez, Gimenez, Pulisic.

A disp.: Nava, Torriani, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano, Fofana, Sottil, Joao Felix, Chukwueze, Leao, Abraham, Jovic.

All. Sergio Conceiçao.