Lega A, il 28/1 assemblea sui diritti tv per le stagioni 2021/24

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - La Lega Serie A scoprirà il prossimo 28 gennaio chi avrà presentato offerte per acquistare i diritti tv nazionali del campionato per il triennio 2021/24. È stata convocata infatti per giovedì prossimo una nuova assemblea dei club, in presenza a Milano: all'ordine del giorno il tema principale è appunto l'apertura delle buste giunte in via Rosellini per i diritti tv nazionali. Sul tavolo anche le comunicazioni da parte del presidente, con Dal Pino che potrebbe sciogliere le riserve riguardo l'elezione a numero uno della Lega, visto che il manager milanese oggi in assemblea ha chiesto tempo per decidere se accettare o meno la carica. Tra gli argomenti all'ordine del giorno anche l'elezione del sesto componente del CdA della nuova Media Company (in ballottaggio Vidal della Sampdoria e Carnevali del Sassuolo), oltre all'elezione del consigliere indipendente per la Lega e dell'intero Collegio dei revisori. (ANSA).