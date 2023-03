Lega Serie A preoccupata. De Siervo: "Nuova Champions e Mondiale? Non dormiamo sonni tranquilli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Un errore commesso dalla Lega? Quando era il campionato di riferimento non ha investito e non si è posta il problema di vendere i diritti all’estero". Parla così Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, nella lunga intervista al Corriere della Sera: "Ora non si può più perseverare, il nostro obiettivo è recuperare sulla Liga spagnola, abbiamo tutto per riuscirci".

La sua preoccupazione per il futuro? "L’esplosione dei calendari con il nuovo modello della Champions e l’edizione allargata del futuro Mondiale. Questi progetti non ci fanno dormire sonni tranquilli perché le leghe domestiche saranno danneggiate".