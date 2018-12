Legrottaglie: "Avrei detto che Gattuso sarebbe diventato dirigente, come allenatore sta crescendo molto"

Nicola Legrottaglie, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Rino Gattuso: "Avrei detto che sarebbe diventato dirigente, come allenatore sta crescendo da quando l'ho visto allenare le prime volte, si vede che sta acquistando grande conoscenza della materia, ha uno staff in gamba. Oggi l'allenatore non è da solo, deve essere bravo anche a scegliere persone con cui lavorare, il problema è che che al Milan non ti danno tantissimo tempo, i risultati la fanno da padrona nel nostro mestiere".