Legrottaglie: "Il mio Milan aveva giocatori fortissimi, alla squadra attuale servono calciatori di livello più alto"

Nicola Legrottaglie, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato della situazione in casa rossonera: "Ci possono essere tante motivazione. Guardando al mio Milan, dove abbiamo vinto l'ultimo scudetto, come fai a non pensare di vincere? Hai Ibra, Inzaghi, Robinho, Zambrotta, Pirlo, Gattuso, Nesta, Thiago Silva... La squadra in primis è fatta da giocatori forti, poi puoi organizzarli, mettere insieme. Sono importante anche le idee, insieme c'è un binomio. Il Milan deve ancora fare quel passo, mancano ancora dei giocatori per poter vincere qualcosa, bisogna aspettare, individuare giocatori di livello più alto soprattutto in zona offensiva".