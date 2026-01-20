Letizia: "Il Milan risponde presente a ogni colpo e non si può sottovalutare per lo Scudetto"

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso a Radio Tutto Napoli sulla corsa Scudetto: "Io penso che per lo Scudetto sia una corsa a tre: Inter, Milan e Napoli. Nonostante il Napoli abbia accumulato un po’ di ritardo, è pienamente in corsa. Il Milan risponde presente a ogni colpo e non si può sottovalutare. Poi conta tutto: la Champions, i playoff, quante energie consumi, gli infortuni, la fortuna. L’anno scorso di questi tempi facevamo i conti sulle partite che mancavano al Napoli e capivamo che il margine d’errore si restringeva. Se non entri in una crisi vera, da cinque partite senza vincere, allora te la giochi fino alla fine. Per questo io penso che il Milan ci sarà fino all’ultimo".

Secondo te che tipo di profilo dovrebbe cercare davvero il Napoli?

"Se escono due giocatori devono entrare altri due, è chiaro. Ma io, visto l’apporto non particolarmente utile di Lucca in questi mesi, non so quanto per colpa sua e quanto perché Hojlund è un titolare inamovibile, penserei a un giocatore diverso. Con En-Nesyri vai a prendere un’alternativa simile a Lucca: altro attaccante fisicato, stesso tipo di calcio, stessa fotocopia. Quando non c’è Hojlund metti lui e giochi allo stesso modo. Io sono molto più interessato a capire cosa può pescare il Napoli tra i trequarti, tra le seconde punte, tra i giocatori tra le linee. Guardate cosa è successo con David Neres, che ha avuto bisogno di tempo per emergere. O pensate a Mertens, arrivato quasi in silenzio. Quel ruolo lì è il vero jolly di mercato. Vi ricordate Kvaratskhelia? Anche Manna lo ha detto recentemente: non è stato ancora degnamente sostituito".