Lewandowski: "8 anni meravigliosi al Bayern. Tornerò per salutare tutti dopo la tournéè col Barça"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Prime parole di Robert Lewandowski dopo la fumata bianca per il suo tanto atteso trasferimento al Barcellona. L'attaccante in uscita dal Bayern Monaco si è espresso così ai microfoni di Sky Sports: "Sono stati otto anni meravigliosi quelli vissuti al Bayern, non dimenticherò mai questa fantastica avventura. Tornerò per salutare tutti come si deve dopo la tournée col Barcellona".